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رئيس وزراء ساكسونيا يحذر من خطورة الضغط على روسيا

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رئيس وزراء ساكسونيا يحذر من خطورة الضغط على روسيا
Globallookpress Stefan Sauer/dpa
صورة تعبيرية
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وصف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفدرالية بألمانيا، مايكل كريتشمر، الضغط المستمر على روسيا بأنه "خطير بسبب التقارب بين موسكو وبكين".

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وقال كريتشمر، في حديث مع النسخة الألمانية من "دي تسايت" Die Zeit، إن فكرة العزلة الدائمة لروسيا "سخيفة وخطيرة"، وتابع: "فالأمر الأكثر خطورة بالنسبة لنا هو روسيا الموجهة ناحية الصين ولا علاقات لها مع أوروبا". وأشار السياسي الألماني إلى أن موسكو وأوروبا تمكنتا، خلال العقود القليلة الماضية، من بناء علاقات قوية في قطاعات العلوم والثقافة والأعمال".

في الوقت نفسه، دعا كريتشمر إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا قائلا: "يجب أن نصر على المفاوضات، ففي الحرب يوجد خاسرون فقط".

المصدر: نوفوستي

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