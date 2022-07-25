أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 12% بعد إعلان "غازبروم" أنها بصدد تخفيض الإنتاج

أفادت بيانات بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينج" بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12% لتصل إلى 1890 دولارا لكل ألف متر مكعب، بعد إعلان "غازبروم" الروسية أنها بصدد تخفيض الإنتاج.

وحسب بيانات البورصة، التي تتخذ لندن مقرا لها، فإن العقود الآجلة لتوريد الغاز افتتحت لشهر أغسطس، جلسة التداول اليوم الاثنين عند 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكن الأسعار قفزت بنسبة 12% لتصل إلى 1889.7 دولارا لكل ألف متر مكعب بعد إعلان شركة "غازبروم" أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" في محطة "بورتوفايا" لضغط الغاز.

وأعلنت "غازبروم" الروسية أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الاسمية للمحطة.

وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".

المصدر: "سبوتنيك"