تقرير بولندي يدعو لرفع بعض العقوبات عن روسيا

دعا تقرير للمعهد البولندي للعلاقات الدولية (PISM) لبحث إمكانية رفع جزء من العقوبات المفروضة على روسيا، من أجل منع تزايد الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية.

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وأشار التقرير الذي اطلعت عليه RT، إلى أن "الدول الغربية التي تسعى لعزل روسيا دوليا يجب ألا تعطي الانطباع بأنها تريد تحقيق أهدافها السياسية على حساب سكان الدول النامية".

وذكرت الوثيقة أن تقييد الصادرات من المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا، وكذلك زيادة تكلفة موارد الطاقة والأسمدة، أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وقال التقرير: "تعتبر روسيا موردا أكثر أهمية للمنتجات الزراعية الأساسية بالنسبة لمعظم البلدان (باستثناء الصين والهند وإندونيسيا وتونس)، فضلا عن كونها أكبر منتج ومصدر للأسمدة الكيماوية في العالم"، مضيفا أن الضعف المتزايد في وصول البلدان النامية إليها "سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في الأشهر المقبلة، بل وربما لسنوات".

ودعا مؤلفو التقرير أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى النظر في خيار تقليص القيود المفروضة على روسيا.

المصدر: RT