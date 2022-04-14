وزير الزراعة المصري يعلن اعتماد الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح

أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، اعتماد الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح، إثر تلقيه تقريرا فنيا بهذا الشأن من رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار.

وكان وزير الزراعة قد وافق على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند لبحث إمكانية استيراد القماح من هذا البلد، وذلك في ظل التوجه الحكومي لتنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي.

كما بحث الوفد المصري مع مسؤولي وزارة الزراعة الهندية وممثلي الحجر الزراعي الهندي إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين، وتسهيل انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الهند.

وقال العطار إن الحجر الزراعي المصري يعمل جاهدا على تنويع مناشئ الاستيراد، بالإضافة إلى فتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية لضبط الميزان التجاري مع الدول المختلفة، والحد من أية مخاطر على سلاسل الإمداد والتوريد.

المصدر: RT