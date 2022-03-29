مصر تكشف عن خطتها البديلة بعد انقطاع السياحة الروسية والأوكرانية

أعلن وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني أن مصر بدأت في البحث عن أسواق بديلة بعد تأثر السياحة بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا.

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وأوضح أن البلاد بدأت البحث عن أسواق بديلة لذلك توجهت إلى لندن، مشيرا إلى أن السوق البريطانية تعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشار الوزير، إلى أن مصر ترحب بكافة السائحين من جميع دول العالم، مؤكدا على أن الدولة تحرص على اتخاذ ما يلزم لتقديم أفضل الخدمات وكافة سبل الراحة لهم للعمل على ضمان استمتاعهم بقضاء إجازتهم في مصر وتقديم كافة أوجه الرعاية حتى عودتهم إلى بلادهم.

وكان الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وزوراب بولوليكاشفيلي قد قال إن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا أثرت على كثير من الدول وخاصة مصر، باعتبارهما سوقين مهمين لدى مصر، موضحا "أننا نعمل في كل الدول على دعم كافة الدول لدعم مقومات السياحة".

المصدر: الشروق