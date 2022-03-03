مصر.. تحديد الجهة المتحملة لنفقات إقامة سياح أوكرانيا في المنتجعات

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية في مصر بيانا بشأن استمرار إقامة السائحين العالقين الذين حالت ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم والمنتهية برامجهم السياحية بالفنادق المصرية.

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وأضافت الغرفة في المنشور أنه تم اتخاذ بعض القرارات منها، مطالبة الفنادق فئة 3 نجوم بالاستمرار في استقبال النزلاء العالقين مع تقديم 3 وجبات ومشروبات خفيفة يوميا، وسوف يقوم صندوق السياحة بتغطية تكلفة الإقامة والوجبات في حدود ما يعادل 10 دولارات للفرد في الليلة.

وتابعت الغرفة: مع التأكيد على عدم تحميل النزيل أي مبالغ إضافية نظير إقامته في الفنادق، علما بأن التمويل سيتم من الصندوق بشكل سريع.

وفيما يخص فنادق الأربع والخمس نجوم، فعليهم عرض الأمر على نزلائهم العالقين للمفاضلة بين عرضين إما استمرار إقامتهم بالفندق مع منحهم سعر تفضيلي متميز لا تتجاوز قيمته السعر التعاقدي في الفندق ذاته في حالة الوفود عن طريق منظم رحلات أو السعر المحجوز به بالفندق عبر أي وسيلة أخري وذلك قبل حدوث الأزمة، وإما نقل النزلاء بمعرفة شركات السياحة الجالبة إلى فندق آخر فئة الثلاث نجوم، والذي سيتحمل تكلفته صندوق السياحة على النحو المشار إليه في البند رقم 1.

المصدر: "المال"