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تزامنا مع زيارة يقوم بها محمد بن سلمان.. سلطنة عمان والسعودية تبرمان 13 مذكرة تفاهم

مال وأعمال

تزامنا مع زيارة يقوم بها محمد بن سلمان.. سلطنة عمان والسعودية تبرمان 13 مذكرة تفاهم
RT
سلطنة عمان والسعودية
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أفادت وسائل الإعلام العمانية يوم الاثنين بأن عددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني وقعت 13 مذكرة تفاهم مع شركات سعودية.

وبين المذكرات ثلاث وقعتها مجموعة "أوكيو" العمانية للطاقة مع "أكوا باور" السعودية، و"آير برودکت"، و"أرامكو للتجارة" و"سابك" بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات.

ووقعت شركة تنمية معادن عمان مذكرة تفاهم مع معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

كما وقعت بورصة مسقط مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية للتعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.

وذكرت وسائل الإعلام العمانية الرسمية أن مذكرات التفاهم الموقعة تهدف للعمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع جولة خليجية يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وسيستهل ولي العهد السعودي تلك الجولة بزيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث سيتم "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهارا".

المصدر: وسائل إعلام عمانية

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