نقابة المطاعم الأردنية: طالبنا برفع سعر الحمص
Reuters Muhammad Hamed
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كشفت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن أن "الدراسة التي أجرتها وزارة الصناعة، والتي قالت فيها إن أسعار المواد الأولية للمطاعم لم ترتفع، غير صحيحة".
وفي تصريحات تلفزيونية، قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، إن "النقابة طالبت برفع الأسعار بشكل بسيط، اذ ترتفع سعر علبة الحمص وسندويش الفلافل والشاورما "شلن" (خمس قروش)، كما يرفع سعر الدجاجة ربع دينار".
وأوضح عواد أن "الاستمرار بالأسعار الحالية يضر أصحاب المطاعم، وأن تعويم السعر ليس من صالح المواطن".
المصدر: "خبرني"
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