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الإمارات تواجه الاحتيال المصرفي بأغنية "لم أكن أنا"

مال وأعمال

الإمارات تواجه الاحتيال المصرفي بأغنية
Reuters
الإمارات تواجه الاحتيال المصرفي بأغنية "لم أكن أنا"
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نشرت شرطة دبي في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يطلع عملاء المصارف على كل ما يتعلق بحماية الحسابات المصرفية، وكيفية التعرف على عمليات الاحتيال.

وتحذر شرطة دبي، في مقطع الفيديو الذي يستمر دقيقتين ويحمل عنوان "لم أكن أنا"، من إعطاء بيانات تتعلق بالحساب المصرفي أو الضغط على روابط إلكترونية تأتي ضمن رسائل مختلفة.

ومقطع الفيديو أطلق بين بنك الإمارات دبي الوطني وشرطة دبي.

ويظهر في الأغنية شاب يتصل بعميل المصرف ليطلعه عن تعرض حسابه لعملية احتيال. والأغنية التي نشرتها شركة دبي مستوحاة من أغنية شهيرة بعنوان "It wasn’t me" للمغني شاغي (Shaggy) تعود للعام 2000.

المصدر: وكالات

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