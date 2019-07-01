الإمارات تواجه الاحتيال المصرفي بأغنية "لم أكن أنا"

نشرت شرطة دبي في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يطلع عملاء المصارف على كل ما يتعلق بحماية الحسابات المصرفية، وكيفية التعرف على عمليات الاحتيال.

وتحذر شرطة دبي، في مقطع الفيديو الذي يستمر دقيقتين ويحمل عنوان "لم أكن أنا"، من إعطاء بيانات تتعلق بالحساب المصرفي أو الضغط على روابط إلكترونية تأتي ضمن رسائل مختلفة.

ومقطع الفيديو أطلق بين بنك الإمارات دبي الوطني وشرطة دبي.

كل ما لن يسألك عنه المصرف، ولا يسأل عنه إلا المحتال. شاهدوا الفيديو "لم أكن أنا" تعاون بين @EmiratesNBD_AE وشرطة دبي والذي يعرض جميع الأمور التي تتعلق بحماية حسابك وهويتك في جميع الأوقات. #أمن_حسابك



قم بإبلاغ مصرفك و #شرطة_دبي في حال تعرضت الى احتيال عبر https://t.co/FYBd0kejKnpic.twitter.com/42RzU3vcSr — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 27, 2019

ويظهر في الأغنية شاب يتصل بعميل المصرف ليطلعه عن تعرض حسابه لعملية احتيال. والأغنية التي نشرتها شركة دبي مستوحاة من أغنية شهيرة بعنوان "It wasn’t me" للمغني شاغي (Shaggy) تعود للعام 2000.

المصدر: وكالات