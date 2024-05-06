آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.05.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhgx
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- مسؤول في الخارجية الروسية: علينا تعزيز ترسانة البلاد الصاروخية كي نقتل أي رغبة في اختبار قوة روسيا
- الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مدافع الهاون "2 بي 11" عيار 120 ملم
- مينسك تحذر من استمرار تمركز قوات "الناتو" في ممر بين بيلاروس وروسيا
- الكونغرس الأمريكي يكشف عن شرط لتدخل الولايات المتحدة عسكريا في أوكرانيا
- مادورو: واشنطن تمهد لخلق صراع بين غويانا وفنزويلا كما فعلت مع أوكرانيا ضد روسيا
- ضابط أمريكي: القوات الروسية دخلت أراضي خالية من هياكل دفاعية أوكرانية
ألمانيا تعلن عزمها تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية بعيدة المدى
- البابا فرنسيس يضع شرطا واحدا لحضور مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا.. ما علاقة روسيا؟..
- لافروف يوضح سبب مبالغة ماكرون في الترويج لـ"رهاب روسيا" ويذكره بمصير نابليون وهتلر