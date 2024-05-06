الخارجية الروسية توجه احتجاجا شديد اللهجة للسفير البريطاني بعد تصريحات كاميرون

وجهت وزارة الخارجية الروسية احتجاجا شديد اللهجة إلى السفير البريطاني نايجل كيسي عقب استدعائه إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية بسبب تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وكان كاميرون، في مقابلة مع "رويترز"، قد صرح بحق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة البريطانية.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية أنه تمت الإشارة لكيسي بحزم أن الهجوم العدائي الذي قام به كاميرون "يتعارض بشكل مباشر مع التأكيدات التي قدمها الجانب البريطاني سابقا عند نقل صواريخ كروز بعيدة المدى إلى نظام كييف، والتي قال إنها لن تستخدم تحت أي ظرف من الظروف لضرب الأراضي الروسية".

وتابع البيان: "وهكذا تنصل وزير الخارجية البريطاني عن هذا الموقف، واعترف بحكم الأمر الواقع ببلاده كطرف في النزاع".

ووفقا للبيان، قيل للسفير البريطاني إن الجانب الروسي يعتبر كلمات كاميرون دليلا على تصعيد خطير وتأكيد على تورط لندن المتزايد في العمليات العسكرية إلى جانب كييف. وقد تم تحذير كييف من أن الرد على الضربات الأوكرانية باستخدام الأسلحة البريطانية على الأراضي الروسية يمكن أن يكون أي منشآت ومعدات عسكرية بريطانية على أراضي أوكرانيا وخارجها. وقد تم استدعاء السفير للتفكير في العواقب الكارثية الحتمية لمثل هذه الخطوات العدائية من جانب لندن، وأن يدحض على الفور، وبأكثر الطرق حسما وصراحة التصريحات الاستفزازية العدوانية لوزير خارجية بلاده.

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية