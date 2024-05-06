فرنسا تتنصل من تصريحات أمريكية وتوضح حقيقة نشرها جنودها إلى أوكرانيا

نفت وزارة الخارجية الفرنسية إرسال جنود من الفيلق الأجنبي إلى أوكرانيا، موضحة في بيان أن التقارير المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "حملات التضليل المتعلقة بالدعم الفرنسي لأوكرانيا لا تتوقف، فرنسا لم ترسل أي قوات إلى أوكرانيا".

Alerte INFOX🚨



Les campagnes de désinformation sur le soutien de la France à l’Ukraine ne faiblissent pas, la preuve 🔎



NON, la France n'a pas envoyé de troupes en #Ukraine. pic.twitter.com/IYAxLXxzMJ — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) May 6, 2024

وقال المساعد الأسبق لنائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن برايان، في مقالة بموقع "آسيا تايمز"، إن فرنسا أرسلت جنودا من فيلقها الأجنبي إلى أوكرانيا للانتشار هناك.

وفي فبراير الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس ستبذل قصارى جهدها لمساعدة كييف، وطرح مسألة إرسال قوات إلى منطقة القتال، لكن لم يؤيده أي من الزعماء الأوروبيين أو المعارضة في بلاده.

وتتسابق الدول الغربية على تقديم المساعدات العسكرية لتأجيج المواجهة مع روسيا، متجاهلة انعكاس أفعالها على مصير الأوكرانيين أنفسهم.

كما تسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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المصدر: نوفوستي