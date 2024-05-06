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بيسكوف: يجب التحقق من صحة المعلومات الخاصة بإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا

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بيسكوف: يجب التحقق من صحة المعلومات الخاصة بإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا
Globallookpress Kremlin Pool
متحدث الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إنه يتعين التحقق من صحة المعلومات الخاصة بإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، ومطابقتها للواقع، من قبل وزارة الدفاع الروسية.

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جاء ذلك وفقا للإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع، معلقا على معلومات تفيد بأن فرنسا أرسلت بالفعل جنودا إلى الفيلق الأجنبي بأوكرانيا: "هنا يجب علينا أولا أن نتحقق من مدى صحة هذه المعلومات. والجيش يقوم بذلك".

وكانت وسائل الإعلام قد نشرت تصريحا للمساعد السابق لنائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن بريان، بأن فرنسا أرسلت 1500 جندي إلى أوكرانيا، وأنهم موجودون بالفعل في سلافيانسك.

المصدر: تاس

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