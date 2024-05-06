الخارجية الروسية: اقتراب محاكمة القيادة الأوكرانية

قال الوزير المتجول لوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك إن المحاكمة الخاصة للقيادة السياسية بأوكرانيا تقترب، لا سيما بعد وضع شخصيات سياسية أوكرانية كبيرة على قائمة المطلوبين.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد وضعت عددا من السياسيين الأوكرانيين رفيعي المستوى على قائمة المطلوبين بقاعدة بيانات الوزارة، بوصفهم مطلوبين بموجب مواد القانون الجنائي، دون أن يتم الكشف عن التهم الموجهة إليهم.

إقرأ المزيد

وقد وضعت الوزارة على قائمة المطلوبين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية السابق بافيل كليميكين، ورئيس البرلمان والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع فلاديمير غرويسمان، والسفير الأوكراني الحالي لدى مولدوفا أليكسي دانيلوف، ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف وشخصيات أخرى.

وتابع روديون ميروشنيك، في حديثه لبرنامج "سولوفيوف لايف" للإعلامي الروسي الشهير فلاديمير سولوفيوف: "ليس لدي شك في أن القائمة المعلن عنها بالفعل مذنبون في قائمة ضخمة من الجرائم، إلا أنه، وللتحقيق في هذه الجرائم، لا بد أولا من تقديم هؤلاء للمحاكمة، ولا يصح وصفهم بالمجرمين إلا بعد صدور قرار المحكمة بهذا الشأن. يجب التحقيق في الاشتباه، والشروع بعد ذلك في تنفيذ الإجراءات القضائية، وهذه هي المرحلة الأولية".

المصدر: نوفوستي