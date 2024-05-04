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وزارة الداخلية الروسية تدرج زيلينسكي على لائحة المطلوبين

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وزارة الداخلية الروسية تدرج زيلينسكي على لائحة المطلوبين
Gettyimages.ru
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أدرجت وزارة الداخلية الروسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها.

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وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.

كما تم إدراج الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشنكو على قائمة المطلوبين في روسيا.

يذكر أن صلاحيات زيلينسكي كرئيس الممنوحة له بموجب الدستور تنتهي ليلة 21 مايو، وبعدها سيصبح رئيسا فاقدا للشرعية، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديد ولايته.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في مارس ولكنها لم تجر.

ويعتقد العديد من المحللين والباحثين السياسيين في أوكرانيا والغرب أن زيلينسكي غير متحمس لإجراء الانتخابات خوفا من فقدانه للسلطة.

 

المصدر: تاس

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