قال البرلماني الأوكراني السابق إيغور موسيشوك في حديث عبر "يوتيوب" إن الدول الغربية ستثير قريبا مسألة شرعية فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا.

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وأضاف في حديثه "لقد انتهت شرعية زيلينسكي صدقوني، وستكون هذه القضية ذات أهمية كبيرة لدى الغرب قريبا جدا وستُطرح مسألة شرعية زيلينسكي في الساحة الغربية".

وكما أشار النائب السابق إلى أنه تواصل مع مسؤولين من ألمانيا والنمسا، هم حسب قوله قلقون للغاية بشأن مسألة وضع زيلينسكي الرسمي.

وأضاف موسيشوك أن هذه المشكلة ستثار قريبا جدا لدى الصحافة الغربية وعلى المستوى الدبلوماسي.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في مارس، ويعتقد دوبينسكي أن صلاحيات فلاديمير زيلينسكي الممنوحة بموجب الدستور تنتهي ليلة 21 مايو، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديدها.

بدوره، اعترف سفير أوكرانيا السابق لدى المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، بأن شركاء كييف الغربيين يشعرون بالقلق أيضا بسبب قرب انتهاء ولاية زيلينسكي الرئاسية.

وفي الوقت نفسه، يعتقد العديد من المحللين والباحثين السياسيين في أوكرانيا والغرب أن زيلينسكي غير متحمس لإجراء الانتخابات خوفا من فقدانه للسلطة.

المصدر: نوفوستي