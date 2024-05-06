الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين وتدمير طائرة و5 زوارق مسيرة أوكرانية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها حررت بلدتين جديدتين إحداهما في خاركوف والأخرى في دونيتسك، بينما بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 965 جنديا خلال اليوم الماضي.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول الخط الأمامي وحررت بلدة كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف، كما صدت 3 هجمات مضادة في أراضي خاركوف ولوغانسك، فيما خسر العدو نحو 120 عسكريا ودبابتين بينهما "ليوبارد" ألمانية الصنع ومعدات حربية أخرى

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وبلغت خسائر العدو هناك نحو 275 عسكريا

حررت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" بلدة سولوفييفو في دونيتسك وصدت 7 هجمات مضادة، فيما خسر العدو نحو 370 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة وكبد العدو خسائر تصل إلى 160 عسكريا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في زابوروجيه وخيرسون، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 40 جنديا

تدمير مؤسستين لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية، وإصابة قوات ومعدات عسكرية للعدو في 122 منطقة

إسقاط طائرة "سو-27" أوكرانية و23 طائرة بدون طيار واعتراض 7 قذائف من أنظمة HIMARS أمريكية الصنع

دمرت قوات أسطول البحر الأسود 5 زوارق مسيرة أوكرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية