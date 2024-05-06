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الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مدافع الهاون "2 بي 11" عيار 120 ملم

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مدافع الهاون
alternathistory.ru
مدفع الهاون الروسي
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سلمت مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية وزارة الدفاع دفعة جديدة من مدافع الهاون المقطورة عيار 120 ملم من طراز "2 بي 11".

وقال نائب مدير المؤسسة لشؤون التسليح بيكخان أوزدويف إن شركته تنتج طيفا واسعا من أنظمة المدافع وذخائرها، بما في ذلك منظومة المدفعية المدولبة الذاتية الحركة "مالفا"، مدفع "مستا – إس" المطور، مدفع الهاون "دروك" الذاتي الدفع ومدفع الهاون المقطور "2 بي 11"، مشيرا إلى أن كل تلك المنظومات تستخدم لإصابة أهداف متنوعة، بدءا من القوة البشرية والمدرعات الخفيفة وانتهاء بالمخابئ والتحصينات ونقاط الاستناد للعدو.

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أما مدافع الهاون عيار 120 ملم من طراز "2 بي 11" التي تم تسليمها للجيش الروسي فتتميز بقدر عال من الفاعلية والأمان. وقد أدخلت تعديلات في تصميم عجلاتها ولوحة الرماية الدائرية، ما يسمح بالنشر السريع للمدفع في الموقع الناري. ويمكن أن يستخدم الهاون الذخائر الشديدة الانفجار وذخائر الدخان والإضاءة والألغام الحارقة.

يذكر أن مدفع الهاون "2 بي 11" تم تصنيعه نهاية السبعينيات في الاتحاد السوفيتي. وهو عبارة عن نموذج مطور من هاون الفوج " بي إم – 43" من إنتاج عام 1943. أما النموذج الحالي للمدفع فيتم وضعه في موضع القتال بعد دقيقتين فقط. ويضمن المدفع إصابة الأهداف على مسافة 9 كم. وتبلغ سرعة رمايته 15 طلقة في الدقيقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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