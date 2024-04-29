ألمانيا ترسل 10 مركبات قتالية وقذائف لدبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل من بين أمور أخرى 10 مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر" بالإضافة إلى قذائف لدبابات "ليوبارد 2".

ووفقا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية سيتم تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر" مع ذخيرة لها، بالإضافة إلى قذائف لدبابات "ليوبارد 2".

كما تتضمن حزمة المساعدات الجديدة نظام الدفاع الجوي "سكاي نيكس"، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي إريس-تي إس إل إم". بالإضافة إلى حوالي 30 ألف ذخيرة لمدافع "جيبارد".

كما تتضمن حزمة المساعدات الجديدة نظام الدفاع الجوي Skynex، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي IRIS-T SLM التي تم نقلها بالفعل، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف ذخيرة لمدافع Gepard ذاتية الدفع المضادة للطائرات.

وتلقت أوكرانيا 7.5 ألف طلقة ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الحزمة الجديدة رادارا للمراقبة الجوية من طراز TRML-4D، ومركبة الجسور من طراز Biber مع قطع الغيار، ودبابة هندسية من طراز Dachs، وتسع شبكات لكشف الألغام.

وتسلمت كييف أيضا خمسة أنظمة دفاع صاروخي محمولة جوا للطائرات المروحية من طراز AMPS، و60 محركا خارجيا، و600 مصباح LED، وستة مقطورات ثقيلة من طراز M1070 Oshkosh، و18 ألف طلقة ذخيرة عيار 40 ملم، و3 آلاف قاذفة يدوية مضادة للدبابات من طراز RGW 90، وكمية غير محددة من ذخائر قذائف الهاون عيار 120 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت ألمانيا حوالي ألفي شبكة تمويه وألفي معطف و100 ألف مجموعة إسعافات أولية لأوكرانيا.

وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: RT