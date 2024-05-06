الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال قصف جسر القرم في إطار "حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس"

قال المتحدث باسم الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال شن القوات الأوكرانية لهجوم على جسر القرم في سياق "حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس".

وردا على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من خطط كييف المعلنة لضرب جسر القرم، أضاف الممثل الأوروبي في مؤتمر صحفي في بروكسل: "عادة نحن نمتنع عن التعليق على القضايا العملياتية والميدانية وقضايا الاستراتيجية العسكرية، لكن من الواضح لنا أن أوكرانيا تقاتل من أجل بقائها وأن أوكرانيا لديها حق قانوني ومكفول دوليا في الدفاع عن النفس".

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وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد ذكرت نقلا عن مسؤولين أوكرانيين، أن كييف ستحاول تدمير جسر القرم قبل منتصف شهر يوليو المقبل.

في وقت سابق، نشر سيرغي كيسليتسا الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ما يبدو أنه تهديد ضمني بهجوم وشيك قد يحدث هذا العام، على جسر القرم. وقد صرح بذلك فلاديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون مرات كثيرة. وتتعرض أراضي شبه جزيرة القرم لهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار من القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: تاس