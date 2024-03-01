ضباط ألمان يخططون لضرب جسر القرم.. أدلة تثبت تورط برلين

مجموعة من الضباط الألمان بحثوا ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود باستخدام الصواريخ بعيدة المدى..

تطورات خطيرة تكشف عنها بالصوت والصور رئيسةُ تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان لتطالب بعدها جهات روسية رسمية عديدة بتوضيحات من القيادة الألمانية ولتدعو الخارجية وسائلَ الإعلام الألمانية التوجهَ بأسئلتها لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشأن خطة برلين لضرب جسر القرم دون رد حتى الآن.. معلومات تتقاطع مع تصريحات فرنسية أمريكية حول تصعيد محتمل بإرسال جنود لمنع انتصار روسي في الصراع في أوكرانيا ومع تحذيرات الرئيس الروسي من صراع نووي وتدمير الحضارة البشرية بفعل سلوك الغرب.

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