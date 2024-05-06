ألمانيا تستدعي سفيرها لدى روسيا للتشاور بسبب "الهجوم السيبراني"

أعلنت ألمانيا عزمها استدعاء سفيرها لدى موسكو ألكسندر لامبسدورف للتشاور بعد اتهامات ضد روسيا بشن ما أسمته "هجوما إلكترونيا" على مواقع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني.

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جاء ذلك نقلا عن ممثل وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي، حيث قال: "قررت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استدعاء السفير لدى موسكو لامبسدورف إلى برلين للتشاور"، وتابع ممثل الخارجية: "سيبقى السفير في برلين لمدة أسبوع ثم يعود إلى موسكو".

وكانت الخارجية الألمانية قد استدعت المحامي المؤقت المختص بالشأن الروسي، بسبب الهجوم السيبراني المزعوم، ورفضت السفارة الروسية بشكل قاطع أي صلة بهذا الهجوم من جانب أي هياكل أو مؤسسات حكومية روسية.

واعتبرت السفارة الروسية ما تقوم به الخارجية الألمانية "خطوة غير ودية تهدف إلى التحريض على المشاعر المعادية لروسيا في ألمانيا، وتؤدي إلى مزيد من تدمير العلاقات الروسية الألمانية".

المصدر: تاس