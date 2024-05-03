السفارة الروسية بألمانيا تنفي أي صلة بهجوم سيبراني مزعوم

نفى المحامي المؤقت المختص بالشأن الروسي لدى السفارة الروسية بألمانيا، الاتهامات الموجهة إليه من وزارة الخارجية الألمانية، بشأن هجوم سيبراني مزعوم، جملة وتفصيلا.

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وقد ورد في بيان السفارة الروسية بألمانيا أنه قد تم استدعاء المحامي المؤقت المختص بالشأن الروسي، بسبب هجوم سيبراني مزعوم على مكتب الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني SDPG، من قبل مجموعة من الهاكرز يحملون اسم ART28. وقد رفض ممثل السفارة الروسية بشكل قاطع أي صلة بهذا الهجوم من جانب أي هياكل روسية حكومية في القضية والأنشطة المشار إليها".

وتابعت السفارة الروسية أن ما قامت به الخارجية الألمانية "يعد خطوة أخرى غير ودية تهدف إلى التحريض على المشاعر المعادية لروسيا في ألمانيا، وتؤدي إلى مزيد من تدمير العلاقات الروسية الألمانية".

المصدر: تاس