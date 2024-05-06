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أحد المتهمين في "كروكوس" كان يعتزم الهروب إلى سوريا

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أحد المتهمين في
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
صورة أرشيفية
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أفادت التحقيقيات مع أحد المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول" بأنه كان يدعم التيارات الإسلامية المتطرفة، وأنه كان ينوي السفر إلى سوريا.

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جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة "تاس"، حيث تابعت أن التحقيقات أشارت إلى أن "نظريماد لطف الله، يدعم الحركات الإسلامية المتطرفة، ويتمسك بموقف الكفاح المسلح ضد المختلفين عنه في آرائه الدينية المتشددة، وكان يعتزم السفر إلى سوريا لمواجهة القوات الحكومية المحلية والقوات المسلحة الروسية".

وكانت محكمة مدينة موسكو قد اعتبرت اعتقال المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيي هول" بالقرب من لموسكو المواطن الطاجيكي نظريماد لطف الله، البالغ من العمر 24 عاما، والمعتقل في 29 مارس، احتجازا قانونيا، ومددت احتجازه حتى 22 مايو الجاري.

المصدر: تاس

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