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نيبينزيا: ليس هناك شك في تورط أوكرانيا في هجوم "كروكوس" الإرهابي

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نيبينزيا: ليس هناك شك في تورط أوكرانيا في هجوم
Sputnik
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الجمعة أن ليس هناك شك في تورط أوكرانيا مباشرة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمع "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "حتى في هذه المرحلة، ليس هناك شك في تورط أوكرانيا مباشرة في هذه الجريمة اللاإنسانية المثيرة للاشمئزاز".

وأشار إلى أنه يمكن القول بكل ثقة أن آثار العقل المدبر للهجوم الإرهابي تقود إلى كييف. كما أكد أن مسألة تورط أجهزة المخابرات الغربية في التحضير للهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" لا تزال مفتوحة.

وقال: "لن نخفي ذلك على خلفية هذه المحاولات الشرسة لقلب الطاولة على داعش، وإعفاء كييف بأي ثمن، دون النظر إلى نتائج التحقيق. وإن مسألة تورط أجهزة المخابرات الغربية في التحضير لهذا الهجوم الإرهابي لا تزال مفتوحة".

وأضاف: "علاوة على ذلك، أصدرت سفارات عدد من الدول الغربية، قبل وقت قصير من 22 مارس، تعليمات لمواطنيها تتضمن توصيات بعدم زيارة الأماكن المزدحمة في موسكو، ولا سيما قاعات الحفلات الموسيقية".

هذا وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، أن اتهام واشنطن "داعش خراسان" بهجوم "كروكوس" الإرهابي والترويج المستميت لبراءة نظام كييف، هدفهما إبعاد الشكوك والشبهات عن الولايات المتحدة نفسها.

يذكر أن هجوم "كروكوس" وقع مساء 22 مارس الماضي وأسفر عن مقتل 144 شخصا وجرح  العشرات.

وسارعت الدول الغربية وواشنطن بعد نصف ساعة من الهجوم إلى توجيه أصابع الاتهام لتنظيم "داعش" الإرهابي وإلى الجزم ببراءة نظام كييف، في حين تشير تصريحات قادة أوكرانيا العلنية إلى ضلوعهم في هذا الاعتداء.

المصدر: RT

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