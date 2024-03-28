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بودولياك يؤكد في اعتراف مبطن ضلوع نظام كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"

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بودولياك يؤكد في اعتراف مبطن ضلوع نظام كييف بالهجوم الإرهابي على
Sputnik
قاعة الحفلات الموسيقية "كروكس سيتي" بعد الهجوم الإرهابي
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أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك اليوم الخميس، وجود صلة مباشرة بين الإجراءات الروسية في أوكرانيا والهجوم الإرهابي على "كروكوس".

وذكر بودولياك في حسابه على منصة "إكس" في اعتراف مبطن منه ضلوع كييف في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"، أنه كلما استمرت روسيا في مهاجمة أوكرانيا، ازداد انعدام الضمير في تصرفات الجماعات الإرهابية المتطرفة المختلفة، مشيرا إلى أن هناك علاقة مباشرة بين الأمرين.

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وأشار بودولياك إلى أن "الإرهابيين" يمكن أن يفسروا إجراءات روسيا في أوكرانيا على أنها "سماح بالإرهاب" وترحيب بـ "قتل المدنيين". 

هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، في وقت سابق من اليوم، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والقوميين الأوكرانيين.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، يوم الثلاثاء، أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد حضور الأثر الأوكراني.

وقد وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 143 شخصا ضحايا ذاك الهجوم الإرهابي.

المصدر: "نوفوستي"+RT

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