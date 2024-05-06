قناص روسي يقضي على عسكري أوكراني يرتدي خوذة عليها شعار SS النازي

أفاد مراسل وكالة تاس من الجبهة بأن أحد القناصة البارعين في القوات الروسية تمكن من تصفية عسكري أوكراني كان يرتدي خوذة عليها شعار SS النازي.

ويشار إلى أن SS، هو اختصار للعبارة الألمانية Schutzstaffel - "فرق الأمن". في فترة 1933-1946 في ألمانيا، عند كتابة هذه العبارة، تم استخدام حرف مطبعي خاص "↯↯". والحديث يدور عن تشكيلات شبه عسكرية نازية.

ونقل مراسل تاس، عن أحد القناصة الروس الأكثر فعالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، كيف قام بتصفية جندي أوكراني كان يرتدي خوذة ألمانية من زمن الحرب العالمية الثانية عليها شعار قوات الأمن النازية الخاصة.

وقال القناص: "تمكنت من القضاء على هذا العسكري الأوكراني الذي كان يتمختر مرتديا خوذة ألمانية من زمن الحرب العالمية الثانية وظهر عليها واضحا شعار SS النازي".

وأوضح أن مجموعة القنص التي ينتمي لها، أخذت معها هذه الخوذة كدليل مادي على تصفية العسكري الأوكراني. وهي محفوظة الآن في "متحف" صغير للجوائز في موقع المجموعة.

المصدر: تاس