 
مباشر

شولتس: الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام فوائد الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

أخبار العالم

شولتس: الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام فوائد الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
AP Ebrahim Noroozi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhpb

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى التوافق بشأن استخدام 90% من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للاتفيا، يوم الاثنين: "لدينا توافق في أوروبا بشأن استخدام الفوائد غير المتوقعة على الأصول الروسية المجمدة".

وأضاف أن "هذا مبلغ ملموس يبلغ عدة مليارات في السنة. ونحن توصلنا إلى اتفاق، وهو في المرحلة النهائية الآن، حول أن نحو 90% من تلك الموارد نريد استخدامها لأغراض الدفاع لأوكرانيا".

إقرأ المزيد
ألمانيا تقدر حجم الأصول الروسية المجمدة بنحو 3.9 مليار يورو
ألمانيا تقدر حجم الأصول الروسية المجمدة بنحو 3.9 مليار يورو

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يبحث منذ فترة عدة خيارات لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وفي غياب الأسس القانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة قرر الاتحاد استخدام الفوائد على تلك الأصول لدعم أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية قامت بتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات ضد موسكو التي فرضت على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ عام 2022.

ووصفت روسيا أي مصادرة محتملة لأصولها في الخارج بأنها "سرقة"، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا