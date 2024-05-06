شولتس: الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام فوائد الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى التوافق بشأن استخدام 90% من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للاتفيا، يوم الاثنين: "لدينا توافق في أوروبا بشأن استخدام الفوائد غير المتوقعة على الأصول الروسية المجمدة".

وأضاف أن "هذا مبلغ ملموس يبلغ عدة مليارات في السنة. ونحن توصلنا إلى اتفاق، وهو في المرحلة النهائية الآن، حول أن نحو 90% من تلك الموارد نريد استخدامها لأغراض الدفاع لأوكرانيا".

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يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يبحث منذ فترة عدة خيارات لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وفي غياب الأسس القانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة قرر الاتحاد استخدام الفوائد على تلك الأصول لدعم أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية قامت بتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات ضد موسكو التي فرضت على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ عام 2022.

ووصفت روسيا أي مصادرة محتملة لأصولها في الخارج بأنها "سرقة"، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.

المصدر: تاس