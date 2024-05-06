كوليبا يعلن عن سباق تسلح جديد بين روسيا وأوروبا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن أوروبا منخرطة بالفعل في الوقت الراهن في سباق تسلح جديد مع روسيا.

وأضاف كوليبا في افتتاح منتدى صناعة الدفاع بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل: "نحن نشارك بالفعل في سباق تسلح جديد".

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ويرى الوزير الأوكراني، أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد ضمان السلام، فيتعين عليه أن ينتقل إلى "اقتصاد أوروبي في زمن الحرب".

من جانبها، أعربت روسيا مرات عديدة عن اعتقادها بأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول الناتو، تشارك بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لجيش روسيا. وذكر الوزير أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تورطا بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل ومن خلال تدريب العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي