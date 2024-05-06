أكد رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية مايكل كريتشمر أنه على الغرب السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، لأن حلفاء كييف فشلوا في تحقيق نتائج من خلال الوسائل العسكرية.

وقال كريتشمر لقناة Das Erste الألمانية: "الآن، بعد عامين من بدء النزاع، لا تزال معظم المناقشات تحاول اقتراح حلول لم تنجح لمدة عامين. ولن تنجح الآن. نحن بحاجة إلى التعامل مع هذا الأمر بشكل مختلف. وهذا ممكن فقط من خلال الدبلوماسية".

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وتساءل أيضا عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على الانتصار في هذا النزاع في ساحة المعركة وما هي أهداف كييف.

كما اقترح تشكيل تحالف دبلوماسي مع الصين والهند ودول "بريكس" الأخرى، ولكنه أكد أن ذلك يتطلب دبلوماسيين، والآن لا يوجد دبلوماسيون في ألمانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس في تعليقه على إمكانية إجراء مفاوضات بين الغرب وأوكرانيا وروسيا فضلا عن وقف إطلاق النار، أنه "لا يوجد أحد للحديث معه حتى الآن" في الغرب.

المصدر: "نوفوستي"