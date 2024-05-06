صحيفة إيطالية : الوضع على الجبهة كارثي بالنسبة لكييف بعد سيطرة الجيش الروسي على أوشيريتينو

نشرت صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية مقالا مطولا أكدت من خلاله أن تقدم الجيش الروسي في أوشيريتينو في دونيتسك يمكن أن يسقط الدفاعات الأوكرانية بأكملها.

وادعت الصحيفة أن موسكو "تعتزم التقدم إلى نهر دنيبر"، مؤكدة أن "الوضع على الجبهة كارثي بالنسبة لكييف، والروس يتقدمون باستمرار واخترقوا خط الدفاع الأوكراني، كما أن عدة نقاط أوكرانية تفتقد للذخيرة والجنود".

وأشارت الصحيفة إلى أن الفجوة الأخيرة في الدفاعات الأوكرانية في أوشيريتينو يمكن أن تعزز التقدم الناجح للقوات الروسية والمساهمة بشكل أكبر في تطوير الهجوم مستقبلا.

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وأضاف المقال: "بشكل عام، تتكشف الأحداث الكارثية في أوشيريتينو عن أكثر المسارات دراماتيكية بالنسبة لكييف، الجنود الأوكرانيون يفرون أو يستسلمون".

وبين المقال أن سيطرة القوات الروسية على المرتفعات المتبقية ستؤدي إلى مزيد من الاختراقات في خط الدفاع الأوكراني، مما سيسمح للقوات المسلحة الروسية بالبدء في الوصول إلى تقاطع الطريق السريع المؤدي إلى كونستانتينوفكا الذي تسيطر عليه قوات كييف.

وأوضح المقال أن "النجاح الكبير لخطط الكرملين سيفجر الوضع برمته على الجبهة وسيسرع من تقدم القوات الروسية، والذي سيكون من الصعب جدا على كييف إيقافه، فلم يعد لدى القوات الأوكرانية احتياطيات كافية من الذخيرة".

وأشار المقال إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للفشل الأوكراني هو أن المساعدات مصممة للحفاظ على خط دفاع ثابت، إذا تم اختراقه، فستظهر الكوارث على الفور.

وختم المقال: "كلما كان الطقس أفضل كلما ساعد ذلك على تقوية التربة مما سيسهل على الجيش الروسي التقدم والتحرك غربا. من المحتمل أن تكون السيطرة على شرق نهر دنيبر هدفا للجيش الروسي".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من تحرير بلدة أوشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية ودمرت معدات وأسلحة من بينها دبابة أبرامز أمريكية أخرى.

المصدر: إيل فاتو كوتيديانو