بوريل: نعتزم فتح مكتب للابتكار العسكري في كييف لتطوير الصناعة العسكرية الأوكرانية

حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع دول الاتحاد على توجيه عائدات الأصول الروسية المجمدة مباشرة إلى أوكرانيا.

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وقال بوريل في افتتاح منتدى صناعة الدفاع بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل: "بمجرد أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، سيتم توجيه هذه الموارد إلى أوكرانيا لتلبية احتياجاتها العسكرية العاجلة".

وأضاف: "يجب توجيه هذه الأموال إلى أوكرانيا حتى يتمكن الأوكرانيون من إنتاج ما يحتاجون إليه على أراضيهم".

وتابع: "سنفتتح مكتبا أوروبيا للابتكار العسكري في كييف لإنشاء جسر بين الشركات الناشئة الأوروبية وشركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية والجيش الأوكراني، حتى تتمكن الشركات الأوروبية من مساعدة الجيش الأوكراني".

المصدر: نوفوستي