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بوريل: نعتزم فتح مكتب للابتكار العسكري في كييف لتطوير الصناعة العسكرية الأوكرانية

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بوريل: نعتزم فتح مكتب للابتكار العسكري في كييف لتطوير الصناعة العسكرية الأوكرانية
Gettyimages.ru
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حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع دول الاتحاد على توجيه عائدات الأصول الروسية المجمدة مباشرة إلى أوكرانيا.

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وقال بوريل في افتتاح منتدى صناعة الدفاع بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل: "بمجرد أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، سيتم توجيه هذه الموارد إلى أوكرانيا لتلبية احتياجاتها العسكرية العاجلة".

وأضاف: "يجب توجيه هذه الأموال إلى أوكرانيا حتى يتمكن الأوكرانيون من إنتاج ما يحتاجون إليه على أراضيهم".

وتابع: "سنفتتح مكتبا أوروبيا للابتكار العسكري في كييف لإنشاء جسر بين الشركات الناشئة الأوروبية وشركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية والجيش الأوكراني، حتى تتمكن الشركات الأوروبية من مساعدة الجيش الأوكراني".

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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