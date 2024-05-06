كييف: نطلب من حلفائنا الآن السلاح فقط وإذا ما أرادوا إرسال قواتهم فسنكون من الشاكرين

أكد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن "كييف ستكون ممتنة لحلفائها إذا قرروا إرسال قوات إلى أوكرانيا".

وقال شميغال في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "إذا قرر الحلفاء إرسال جنودهم أو مدربيهم أو مستشاريهم إلى أراضي أوكرانيا، سنكون ممتنين لذلك".

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وشدد على أنه في الوقت الحالي، تطلب كييف من حلفائها فقط الأسلحة والمعدات العسكرية، مضيفا: "وسوف نكون سعداء لجلب القوات الأجنبية إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو إن أوكرانيا قد تطالب بإرسال قوات أوروبية للدعم في حال واجهت أزمة بشرية في قواتها.

كما كشف زعيم التكتل الديمقراطي في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي حكيم جيفريز عن شرط لتدخل الولايات المتحدة عسكريا في أوكرانيا، موضحا: "لا يمكننا السماح لأوكرانيا بالسقوط، لأنه في حال سقطت سيكون هناك احتمال كبير بأن تتدخل أمريكا في الصراع، ليس فقط بأموالنا، ولكن بجنودنا وقواتنا".

قبل ذلك، لم يستبعد ماكرون احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بناء على طلبها، إذا اخترق الجيش الروسي خط الجبهة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لنظيره الفرنسي سيباستيان لوكورن في اتصال هاتفي إن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيخلق مشاكل كبيرة لفرنسا نفسها.

وأكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن الوحدات العسكرية الفرنسية في حال دخلت أوكرانيا ستصبح هدفا أولويا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: CNBC