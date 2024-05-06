الكونغرس الأمريكي يكشف عن شرط لتدخل الولايات المتحدة عسكريا في أوكرانيا

كشف زعيم التكتل الديمقراطي في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي حكيم جيفريز عن شرط لتدخل الولايات المتحدة عسكريا في أوكرانيا.

وأكد جيفريز أنه في حالة "سقوط أوكرانيا" قد تضطر الولايات المتحدة إلى التدخل في الصراع من خلال إشراك قواتها وجنودها مباشرة في المعارك.

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وقال جيفريز: "لا يمكننا السماح لأوكرانيا بالسقوط، لأنه في حال سقطت سيكون هناك احتمال كبير بأن تتدخل أمريكا في الصراع، ليس فقط بأموالنا، ولكن بجنودنا وقواتنا".

وفقا له، فإن "الفصيل الموالي لروسيا في الحزب الجمهوري الأمريكي يتعزز، وهو لا يريد دعم أوكرانيا، ولسبب ما يعتقد أن روسيا ليست عدوا للولايات المتحدة".

ووفقا لجيفريز، فإن المؤيد الرئيسي لمثل هذه الأفكار في مجلس النواب هو الجمهوري مارجوري تايلور جرين.

وفي مقابلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مجلة "The Economist" البريطانية سُئل ماكرون عما إذا كان لا يزال ملتزما بفكرة إرسال قوات محتملة إلى أوكرانيا، ليجيب: "بالتأكيد"، مشيرا إلى أنه سيتعين على باريس إثارة وطرح هذا الموضوع إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، وإذا وصل طلب بذلك من أوكرانيا.

المصدر: سي بي إس نيوز