شي جين بينغ يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعميق التعاون الاستراتيجي مع الصين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعميق التعاون والثقة.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ: "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي التمسك بثبات بموقف الشراكة، والتمسك بقوة بالحوار والتعاون، وتعميق التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة".

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وشدد الزعيم الصيني على أنه يتعين على بكين وبروكسل تطوير التعاون الاستراتيجي وتعزيز التطوير المستقر والصحي للعلاقات، والمساهمة بشكل مستمر في السلام والتنمية العالميين.

يوم أمس، وصل شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان إلى باريس في زيارة دولة. وهذه هي رحلته الأولى إلى فرنسا منذ خمس سنوات.

وفي إطار جولته الأوروبية، التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو، سيقوم الرئيس الصيني أيضا بزيارة صربيا وهنغاريا.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن قصر الإليزيه، أنه يخطط لأن يناقش شي جين بينغ أيضا مع ماكرون، موضوع الصراع في أوكرانيا.

بدورها، أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر أن الرئيس الفرنسي، يعتزم إقناع الزعيم الصيني لكي حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الصراع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي