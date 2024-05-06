زاخاروفا تتساءل حول "حالة" ماكرون بعد إطلاقه سلسلة تصريحات متناقضة بشأن روسيا

تساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريحاته المتناقضة بأن باريس ليست بحالة حرب مع روسيا واتخاذه خطوات عدوانية ضدها.

وأوضحت زاخاروفا أن تصريحات ماكرون متناقضة تماما حيث يقول إن "باريس ليست في حالة حرب مع روسيا، على خلفية كلامه السابق عن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا".

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وذكرت زاخاروفا: "كيف هي حالة الرئيس الفرنسي إذن الذي يطلق مثل هذه التصريحات المتناقضة ويتخذ مثل هذه الخطوات العدوانية؟".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا أو مع الشعب الروسي".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أنها استدعت السفير الفرنسي في موسكو بيير ليفي على خلفية تصريحات باريس العدائية، وحذرته من نهج بلاده الهدام والاستفزازي.

كما شددت الخارجية على أن محاولات باريس لخلق نوع من "عدم اليقين الاستراتيجي لروسيا" بتصريحاتها حول احتمال إرسال وحدات إلى أوكرانيا محكوم عليها بالفشل، مؤكدة أن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة سيتم تحقيقها.

المصدر: نوفوستي