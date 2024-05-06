الكرملين يعلق على هدف الاستعدادات لتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية

ربط الكرملين إيعاز الرئيس بوتين ببدء الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بتحركات الغرب وتطورات الأحداث في أوكرانيا وما حولها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الغرب يثير توترا غير مسبوق في أوكرانيا، وهو ما يستوجب ردا من قبل موسكو.

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وأضاف بيسكوف: "تصريحات المسؤولين الغربيين الذين تحدثوا عن الاستعداد أو حتى عن النية لإرسال وحدات مسلحة إلى أوكرانيا تعتبر جولة جديدة من تصعيد التوتر، إنه أمر غير مسبوق، وبالطبع يتطلب الأمر اهتماما خاصا وتدابير خاصة".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

وكان بوتين أكد في حديث لوكالة "روسيا سيفودنيا" في مارس الماضي، استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت الدولة الروسية للتهديد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة".

المصدر: تاس