هولندا تعلن تمديد وجودها العسكري في ليتوانيا عامين إضافيين

أفادت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين اليوم الاثنين بأن بلادها قررت تمديد فترة وجودها العسكري في ليتوانيا لمدة عامين إضافيين.

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وأوضحت أولونغرين أن قرار هولندا جزء من برنامج حلف "الناتو" لمدة عامين "لاحتواء روسيا".

وذكرت وزارة الدفاع الهولندية في بيان: “ستواصل هولندا إرسال جيشها إلى ليتوانيا للمشاركة في مهمة الناتو حتى نهاية عام 2026 لاحتواء روسيا، وأبلغت الوزيرة كاسا أولونغرين مجلس النواب بذلك في بيان رسمي".

ونقلت الوزارة عن أولونغرين قولها: "هذه إشارة مهمة لحلفائنا وروسيا بأن جنودنا هنا يقدمون مساهمة حاسمة في الردع والدفاع".

هذا ولا يزال الحد الأقصى لعدد الجنود الهولنديين المشاركين في مهمة حلف الناتو eFP في أوروبا الشرقية هو 350 جنديا.

وتشارك هولندا في مهمة الناتو في ليتوانيا منذ 9 فبراير 2017، ويوجد حاليا ما بين 270 و300 جندي هولندي في ليتوانيا، فيما تشارك ألمانيا وبلجيكا والنرويج والتشيك أيضا في برنامج التحالف هذا.

وأفادت وسائل إعلام هولندية في وقت سابق بأن مجلس النواب الهولندي دعا الحكومة إلى دراسة مسألة تمركز القوات الهولندية بشكل دائم في أوروبا الشرقية "ليتوانيا".

وبحسب النواب الهولنديين فإن هناك "حاجة كبيرة لتواجد الحلفاء المستمر في دول البلطيق وبولندا لاحتواء روسيا".

وتناقش هولندا أيضًا مع ألمانيا إمكانية نشر لواء ألماني دائم في ليتوانيا.

المصدر: نوفوستي