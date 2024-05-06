لوبان توضح خلفية تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

أكدت زعيمة كتلة "الوحدة الوطنية" بالبرلمان الفرنسي مارين لوبان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يثير مسألة احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا من أجل إرضاء غروره وتحسين صورته.

وقالت لوبان: "الحرب هي أسوأ شيء يمكن أن يحدث لأي شعب وبلد، وأنا مندهشة من البساطة التي يتحدث بها إيمانويل ماكرون (إرسال قوات إلى أوكرانيا)".

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وتابعت: "عندما يقول سأضطر إلى إرسال الرجال إلى أوديسا، فإن الأمر يتعلق بحياة جنودنا، إنه يريد إرسال قوات من أجل إرضاء غروره وتحسين صورته الشخصية".

وأكدت لوبان أن الصراع الأوكراني "ليس حرب فرنسا، وروسيا لن تختفي ولن تمحى من خريطة العالم ويجب أخذ ذلك في الاعتبار".

وأشارت لوبان إلى أن حزبها دعم أوكرانيا منذ بداية الصراع، ولكنه يضع خطوطا حمراء "ضمن مصلحة الفرنسيين"، مثل انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وإرسال قوات إلى أوكرانيا.

هذا وربط الكرملين إيعاز الرئيس بوتين ببدء الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بتحركات الغرب وتطورات الأحداث في أوكرانيا وما حولها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "تصريحات المسؤولين الغربيين الذين تحدثوا عن الاستعداد أو حتى عن النية لإرسال وحدات مسلحة إلى أوكرانيا تعتبر جولة جديدة من تصعيد التوتر، إنه أمر غير مسبوق، وبالطبع يتطلب الأمر اهتماما خاصا وتدابير خاصة".

المصدر: نوفوستي