وزير خارجية بولندا يعلق على خبر قرار قاض بولندي اللجوء إلى بيلاروس

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، إنه صدم عندما سمع بالخبر عن القاضي البولندي الذي يعتزم طلب اللجوء السياسي في بيلاروس.

وفي وقت سابق، قال قاضي الفرع الثاني للمحكمة الإدارية لمحافظة وارسو، توماس شميدت، في مؤتمر صحفي في مينسك، إنه كدليل على الاحتجاج على سياسة وارسو تجاه مينسك وموسكو، فإنه سيستقيل من منصبه وسيسعى للحصول على اللجوء السياسي في بيلاروس.

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وأضاف سيكورسكي في حديث للصحفيين: "لا أستطيع التعليق على هذا الخبر، لكن يبدو أن هذا (القاضي شميت) هو شخص كان يكن الكراهية السياسية للحكومة السابقة. هذا الموضوع يثير الامتعاض الشديد، ما زلت أجهل التفاصيل مثلكم تماما، وسأقول بصراحة إنني أشعر بصدمة".

وأشار سيكورسكي إلى أنه قبل عدة سنوات، فر الجندي إميل سيسكو من بولندا إلى بيلاروس، والذي تحدث، من بين أمور أخرى، عن المعاملة القاسية للمهاجرين على الحدود. وقال "كان لدينا بالفعل خائن سابق. ويبدو لي أن هذه حالة مشابهة إلى حد ما".

المصدر: نوفوستي