الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تكثف اتصالاتها لتغيير محتمل لزيلينسكي

جاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن الإدارة الأمريكية كثفت الاتصالات مع العديد من الأطراف الأوكرانية حول تغيير محتمل لفلاديمير زيلينسكي.

ووفقا للبيان تجري واشنطن اتصالات من وراء الكواليس، مع الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو، ومع رئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك، وكذلك مع قائد الجيش الأوكراني السابق فاليري زالوجني بشأن البحث عن بديل لزيلينسكي.

ويؤكد البيان، أنه لا يهم الولايات المتحدة، من سيقود أوكرانيا، طالما أنه قادر على مواصلة الصراع المسلح مع روسيا.

وأعلن البيان أن زيلينسكي سيفقد شرعيته كرئيس لأوكرانيا، بعد انتهاء فترته الرئاسية في 20 مايو الجاري. ويرى البيان أن زيلينسكي بدأ يخسر المعركة من أجل "عقول وقلوب" مواطني أوكرانيا. وأخذت الولايات المتحدة وكذلك أوروبا، تلاحظ استياء المواطنين الأوكرانيين من إطالة أمد الصراع، وتزايد عدم الثقة في الدولة ومؤسساتها.

وأشار جهاز الاستخبارات الروسي كذلك إلى تزايد عدد حالات الفرار من الخدمة العسكرية وتزايد حالات الاستسلام الطوعي من جانب العسكريين الأوكرانيين.

المصدر: تاس