أوضحت وزارة الداخلية الروسية، أسباب وضع عدد من السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين السابقين والحاليين في قائمة المطلوبين للعدالة التي تصدرها الوزارة، ونوهت بأن هذا قرار لجنة التحقيق.

وفي وقت سابق، وضعت وزارة الداخلية الروسية، فلاديمير زيلينسكي على قائمة المطلوبين، وظهر اسمه في قاعدة بيانات الوزارة. وذكرت الوزارة أنه مطلوب للعدالة الروسية، بموجب إحدى مواد القانون الجنائي، لكن لم يتم الكشف عن المادة التي تجري ملاحقته بموجبها.

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كما وضعت الوزارة الروسية، على قائمة المطلوبين وزير خارجية أوكرانيا السابق بافيل كليمكين، ورئيس البرلمان السابق فلاديمير غرويسمان، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع سفير أوكرانيا الحالي لدى مولدوفا أليكسي دانيلوف. ووزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف وشخصيات أخرى في السياسة الأوكرانية.

وجاء في بيان الداخلية الروسية: "تنتشر معلومات تفيد بأن وزارة الداخلية الروسية قد وضعت عددا من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين في أوكرانيا على قائمة المطلوبين. تؤكد الوزارة على أنها جهاز تنفيذ تقني تقوم، على موارد الإنترنت الخاصة بها، وبمبادرة من مختلف هيئات التحقيق وهيئات الاستجواب والهيئات القضائية، بنشر وحذف المعلومات المتعلقة بالأشخاص المطلوبين".

وأكدت الوزارة أنه في هذه الحالة، فإن قرار وضع الشخص على قائمة المطلوبين وإنهائها يتم اتخاذه من قبل لجنة التحقيق الروسية وأقسامها الإقليمية.

في وقت سابق، قال الوزير المتجول لوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك إن المحاكمة الخاصة للقيادة السياسية بأوكرانيا تقترب، لا سيما بعد وضع شخصيات سياسية أوكرانية كبيرة على قائمة المطلوبين.

المصدر: نوفوستي