حذر السياسي البريطاني ديفيد كورتن من تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة التي أرسلتها بلاده.

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وكتب كورتن على صفحته على منصة "إكس": "يجب على المملكة المتحدة عدم إرسال أسلحة لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا، ناهيك عن السماح لكييف باستخدامها لشن هجمات على روسيا".

وشدد كورتين على أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى تصعيد كبير، مؤكدا رفضه لمثل هذه التصريحات التي يدلي بها وزير الخارجية ديفيد كاميرون "الذي لم ينتخبه أحد في البلاد".

وفي وقت سابق، قال كاميرون، إن "لندن ليس لديها اعتراض، وأوكرانيا لها الحق في استخدام الأسلحة التي قدمتها لندن لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، والأمر متروك لكييف للقيام بذلك.. أوكرانيا لديها هذا الحق".

وأوضح رئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين في وقت سابق، أن الضربات الروسية للأهداف البعيدة في أوكرانيا أصبحت أكثر دقة، داعيا الغرب للاستعداد لـ"هزيمة كارثية للقوات الأوكرانية" .

المصدر: منصة "إكس"