بعد ساعات على استدعاء زميله البريطاني.. الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر قناة "تيلغرام"، إنه تم استدعاء السفير الفرنسي لدى روسيا بيير ليفي إلى مبنى الوزارة اليوم الاثنين.

وكتبت زاخاروفا: "تم اليوم استدعاء السفيرين البريطاني والفرنسي إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية".

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وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة نوفوستي بأن رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في موسكو، وصل إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية. ورفض الدبلوماسي الفرنسي الرد على أسئلة الصحفيين. ولم يتم تحديد سبب استدعاء السفير الفرنسي إلى الوزارة الروسية.

كما تم اليوم كذلك استدعاء السفير البريطاني في موسكو نايجل كيسي إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية.

المصدر: نوفوستي