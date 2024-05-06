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الخارجية الروسية تستدعي سفير بريطانيا في موسكو

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الخارجية الروسية تستدعي سفير بريطانيا في موسكو
Sputnik
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أفاد مصدر في الخارجية الروسية، لمراسل وكالة تاس، بأنه تم استدعاء السفير البريطاني في موسكو نايجل كيسي إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين.

وقال المصدر: "تم استدعاء السفير البريطاني إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية".

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ولم يتم تحديد سبب استدعاء السفير البريطاني إلى الوزارة الروسي.

في 2 مايو، نشرت وكالة رويترز مقابلة مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال فيها إن أوكرانيا لها الحق في ضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.

المصدر: تاس

 

 

 

 

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