الخارجية الروسية تستدعي سفير بريطانيا في موسكو

أفاد مصدر في الخارجية الروسية، لمراسل وكالة تاس، بأنه تم استدعاء السفير البريطاني في موسكو نايجل كيسي إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين.

وقال المصدر: "تم استدعاء السفير البريطاني إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية".

إقرأ المزيد

ولم يتم تحديد سبب استدعاء السفير البريطاني إلى الوزارة الروسي.

في 2 مايو، نشرت وكالة رويترز مقابلة مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال فيها إن أوكرانيا لها الحق في ضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.

المصدر: تاس