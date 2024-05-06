أنطونوف يدعو واشنطن إلى إعادة النظر في خطابها العدواني تجاه روسيا

دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف واشنطن إلى العودة إلى رشدها وإعادة النظر في خطابها العدواني تجاه موسكو.

وشدد على أن الدعوات لزيادة إمدادات الأسلحة لن تؤدي إلا إلى زيادة سياسات الكراهية التي تنتهجها النخب المحلية تجاه روسيا، ولكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تحسين رفاهية الشعب الأمريكي.

وأضاف: "كم مرة نحتاج للشرح بأن الصدام بين قوتين نوويتين سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها؟".

ودعا السياسيين الأمريكيين إلى العودة إلى رشدهم. والتوقف عن التصريحات الاستفزازية في وسائل الاعلام. وعدم السماح بمهاجمة الدولة الروسية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس في تعليقه على إمكانية إجراء مفاوضات بين الغرب وأوكرانيا وروسيا فضلا عن وقف إطلاق النار، أنه "لا يوجد أحد للحديث معه حتى الآن" في الغرب.

المصدر: RT