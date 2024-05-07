البنتاغون: نأخذ بعين الاعتبار إمكانية وقوع معداتنا في أيدي روسيا

أعلن البنتاغون أنه يأخذ بعين الاعتبار إمكانية وقوع المعدات الأمريكية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا، في أيدي دولة أخرى، وخصوصا روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "طبعا، هذا ما نأخذه بعين الاعتبار دائما عندما نقدم القدرات العسكرية للشركاء الأجانب"، مضيفا أنه لا توجد لديه أي تفاصيل محددة بهذا الشأن.

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وجاء ذلك ردا على سؤال ما إذا كان البنتاغون قلقا من إمكانية حصول روسيا على التكنولوجيات الأمريكية من خلال استيلائها على معدات عسكرية أمريكية في أوكرانيا.

وأعاد الصحفي إلى الأذهان أن جزءا من المعدات التي وقعت في أيدي القوات الروسية، تم عرضها في المعرض الذي افتتح في موسكو هذا الشهر.

المصدر: نوفوستي