يفتتح في تل"بوكلونايا" بوسط موسكو في 1 مايو المقبل معرض لغنائم الجيش الروسي.

ويكشف المعرض عن المعدات الحربية الغربية الصنع التي استولى عليها أفراد الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة إلى جانب بعض المدافع التي يعود تاريخها إلى الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

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وعلى سبيل المثال يمكن أن يطلع كل من يرتاد المعرض على عربة المشاة القتالية (بي إن بي) الحديثة الصنع من طراز "ماردر – 1" والتابعة للنازيين الجدد. وإلى جانبها مدفع " ماردر – 2" المصمم على أساس منصة دبابة PzKpfw II الخفيفة الألمانية.

وجاء في مذكرة توضيحية ملحقة بهذا السلاح أن المدفع الذاتي الحركة "ماردر - 2" صُنع عام 1941 في مصنع Ursus في وارسو.

ويعلم الجميع أن العامل الملهم الأيديولوجي للعديد من مقاتلي تشكيلات نظام كييف هو الفيرماخت (الجيش الألماني النازي)، وكل شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية مليئة بمقاطع فيديو لمدرعات أوكرانية تحمل علامات النازية وجنود الفيرماخت وهم يؤدون التحية النازية.

ويقدم المعرض على تل "بوكلونايا" كذلك نماذج أخرى من المعدات الحربية الأسترالية والأمريكية والبريطانية والفرنسية والفنلندية والسويدية والإفريقية الصنع، ومن بينها مدرعات "ليزبارد 2 آ 6 " وM1150 ABV و M88A2 Hercules .

المصدر: روسيسكايا غازيتا