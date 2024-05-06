شي جين بينغ: الصين ضد تحويل الأزمة الأوكرانية إلى ذريعة لحرب باردة جديدة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين تعارض بشدة استخدام الأزمة في أوكرانيا كذريعة لحرب باردة جديدة.

وقال شي جين بينغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب القمة الفرنسية الصينية في باريس: "نحن نعارض استخدام الأزمة في أوكرانيا لتشويه سمعة دول ثالثة، وكذلك لإثارة حرب باردة جديدة".

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وأضاف: "في مواجهة التغييرات والفوضى غير المسبوقة في العالم الحديث، يجب على الصين وفرنسا العمل معا على منع نشوب حرب باردة جديدة أو مواجهة بين الكتلتين".

وتابع: "يجب علينا أن نلتزم بالتفاهم المتبادل وأن نعمل بشكل مشترك على تعزيز التعايش المتناغم في عالم متعدد الأوجه. يجب أن نتحلى ببعد النظر ونعمل بشكل مشترك على تعزيز التعددية القطبية في عالم متساو ومنظم".

وشدد على أنه يتعين على الصين وفرنسا الوقوف بوجه قطع العلاقات وإقامة الحواجز على الساحة الدولية والالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة.

المصدر: "تاس"