بيلاروس: المتفجرات المهربة من أوكرانيا إلى أراضينا قد تستخدم ضد روسيا أيضا

حذر وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك من أن الأسلحة والمتفجرات التي يجري تهريبها من أراضي أوكرانيا إلى بيلاروس يمكن استخدامها أيضا ضد روسيا.

وقال ألينيك في حوار مع وكالة "نوفوستي" نشر اليوم الاثنين: "نحن ندرك أن التطلعات (المعادية) اليوم لا تستهدف بيلاروس فحسب، بل إلى حد بعيد تستهدف روسيا أيضا"، مضيفا أن "(ما ينقل عبر) قنوات تهريب الأسلحة والمتفجرات يمكن استخدامه في أي مكان".

وأشار الوزير البيلاروسي إلى وقوع "استفزازات متكررة من الجانب الأوكراني على شكل طائرات بدون طيار ومحاولات لنقل أسلحة ومتفجرات إلى أراضينا لاستخدام هذه المعدات العسكرية لاحقا لتنفيذ أعمال إرهابية".

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وأوضح أنه "في هذا العام وفي العام الماضي فقط، تم تعطيل 40 قناة لنقل الأسلحة والمتفجرات إلى بيلاروس من أراضي أوكرانيا، وهذا بالطبع لا يمكن إلا أن يثير القلق".

وحسب ألينيك، فإن لجنة أمن الدول "الكي جي بي" في بيلاروس "قامت بتحييد نحو 20 عضوا في شبكة التجسس الأوكرانية إضافة إلى اعتقال حوالي 30 مخربا تورطوا في الإعداد والتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي بين أمور أخرى".

في وقت سابق صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن أوكرانيين يتسللون عبر حدود بلاده لارتكاب أعمل تخريبية في أراضيها وأراضي روسيا.

المصدر: "نوفوستي"